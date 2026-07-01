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Grapperhaus botst met enquêtecommissie: 'U slaat een stuk over'

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 11:29
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DEN HAAG (ANP) - Oud-justitieminister Ferd Grapperhaus is tijdens een verhoor in aanvaring gekomen met de parlementaire enquêtecommissie corona, omdat die volgens hem onvolledig citeerde uit een advies van de politietop over de avondklok. "U slaat een stuk over", verweet hij commissielid Songül Mutluer.
In het advies van begin 2021 stelde de politie dat een avondklok niet nodig was om de handhaving van de al bestaande coronamaatregelen te vergemakkelijken. Ook werd gewaarschuwd voor maatschappelijke onrust en extra druk op de capaciteit bij de politie.
Grapperhaus hamerde er evenwel op dat in het advies ook stond: "tenzij er een medische noodzaak is", iets wat oud-korpschef Henk van Essen eerder deze week in zijn verhoor ook zei. De oud-minister noemde dat "een wezenlijk punt", dat Mutluer volgens hem wegliet. Het PRO-Kamerlid sprak dat tegen.
Commissievoorzitter Daan de Kort zei geen zin te hebben in een welles-nietesdiscussie. "Uiteindelijk stelt de commissie de vragen", zei hij. "Maar ik geef de antwoorden onder ede", antwoordde Grapperhaus zichtbaar geïrriteerd.
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