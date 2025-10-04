Storm Amy zorgt in buitenland voor veel overlast

DUBLIN (ANP) - Storm Amy zorgt in het buitenland voor veel overlast. In Nederland zijn er ook wel wat problemen, maar onder meer in Ierland en het Verenigd Koninkrijk zitten tienduizenden mensen zonder stroom. In Ierland is een persoon omgekomen door het noodweer.

De Ierse omroep RTE meldt dat 49.000 huishoudens zonder stroom zitten, vooral rond de noordwestelijke kust. Ook zijn er veel vluchten geannuleerd.

In Schotland hebben 60.000 mensen geen elektriciteit door de storm. Op beelden van The Guardian is te zien dat in Glasgow veel straten onder water staan en een gebouw is ingestort.

In Londen zijn de meeste parken dicht, uit angst voor vallende bomen en takken.

Volgens de Noorse omroep NRK is ook in het Scandinavische land een groot gebied afgesneden van elektriciteit. Er is een boom op een elektriciteitskabel gevallen, waardoor zo'n 10.000 mensen zonder stroom zitten.