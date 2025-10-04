ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Storm Amy zorgt in buitenland voor veel overlast

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 oktober 2025 om 17:14
anp041025099 1
DUBLIN (ANP) - Storm Amy zorgt in het buitenland voor veel overlast. In Nederland zijn er ook wel wat problemen, maar onder meer in Ierland en het Verenigd Koninkrijk zitten tienduizenden mensen zonder stroom. In Ierland is een persoon omgekomen door het noodweer.
De Ierse omroep RTE meldt dat 49.000 huishoudens zonder stroom zitten, vooral rond de noordwestelijke kust. Ook zijn er veel vluchten geannuleerd.
In Schotland hebben 60.000 mensen geen elektriciteit door de storm. Op beelden van The Guardian is te zien dat in Glasgow veel straten onder water staan en een gebouw is ingestort.
In Londen zijn de meeste parken dicht, uit angst voor vallende bomen en takken.
Volgens de Noorse omroep NRK is ook in het Scandinavische land een groot gebied afgesneden van elektriciteit. Er is een boom op een elektriciteitskabel gevallen, waardoor zo'n 10.000 mensen zonder stroom zitten.
loading

POPULAIR NIEUWS

246226941_m

Hoe gaslighting je brein op het verkeerde been zet

ANP-498613146 (1)

13 zetels: de VVD zakt naar niveau van 1948

134412468_m

Dit is wanneer het universum ten einde zou kunnen komen (en hoe)

Scherm­afbeelding 2025-10-04 om 15.09.52

Wat gebeurt er als Poetin sterft?

Scherm­afbeelding 2025-10-04 om 07.54.21

Taylor Swift: van countrymeisje (2006) tot wereldwijde superster in acht foto's

shutterstock_2423870239

Je bent duizelig en je hebt regelmatig het gevoel dat je gaat vallen. De huisarts wuift het weg

Loading