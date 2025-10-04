Israël zet 137 Flotilla-activisten uit naar Turkije

ECONOMIE
zaterdag, 04 oktober 2025 om 16:13
ISTANBUL (ANP/RTR) - Israël heeft 137 activisten van de Global Sumud Flotilla uitgezet naar Turkije. Het gaat om onder meer Turken, Italianen, Amerikanen en Marokkanen. Voor zover bekend waren er geen Nederlanders aan boord van het vliegtuig dat de activisten naar Istanbul heeft gebracht.
Israël arresteerde deze week meer dan 450 activisten die met een vloot probeerden om hulpgoederen naar de Gazastrook te brengen. Israël stond dat niet toe en onderschepte alle schepen. Alle opvarenden moeten worden uitgezet.
Vrijdag liet Israël al weten dat de deportaties waren begonnen. Als eerste werden vier Italiaanse parlementariërs naar Rome gevlogen.
Er deed ook een Nederlandse delegatie mee aan de vloot. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn tien mensen met een Nederlands paspoort opgepakt door Israël. Het is nog niet duidelijk wanneer zij worden uitgezet.
