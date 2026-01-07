In de EU hebben passagiers heel veel rechten als hun vlucht is vertraagd of niet gaat.... Nehalve als dat komt door 'buitengewone omstandigheden'. Sneeuw is een buitengewone omstandigheid.

Maar je hebt wel een paar rechten:

Wordt je vlucht geannuleerd, dan mag je kiezen tussen volledige terugbetaling van je ticket of een (vergelijkbare) vervangende vlucht naar je eindbestemming.

Duurt de vertraging door omboeking meer dan 5 uur, dan mag je ook afzien van de reis en je geld terugvragen, inclusief eventueel ongebruikte retourvluchten.

Geen recht op EU‑compensatie

Annulering of lange vertraging door sneeuw, ijzel, dichte mist of andere extreme weersomstandigheden valt onder “buitengewone omstandigheden”, waardoor de vaste compensatie van 250–600 euro vervalt.

Die compensatie krijg je alleen als de annulering níet door overmacht komt, bijvoorbeeld bij een intern operationeel probleem van de airline, en de vlucht onder de EU‑regels valt.

Verzorging op de luchthaven

Zelfs bij sneeuw moet de maatschappij zorgen voor redelijke maaltijden en drankjes, twee telefoontjes/mails en zo nodig hotel en vervoer tussen hotel en luchthaven.

Krijg je geen vouchers, dan kun je zelf betalen en achteraf de noodzakelijke kosten met bonnetjes indienen bij de luchtvaartmaatschappij.

Wat kun je zelf doen?

Als je vlucht niet doorgaat door sneeuw, kun je deze stappen ondernemen:

Neem direct contact op met je luchtvaartmaatschappij via de app, telefoon of servicedesk op de luchthaven. Vraag naar alternatieve vluchten of mogelijkheden voor omboeken.

Bewaar alle bonnetjes en facturen als je zelf eten, drinken of een hotel moet betalen. Deze kosten kun je later terugvorderen bij de airline.

Check regelmatig de actuele vluchtinformatie op de website of app van Schiphol en je luchtvaartmaatschappij.

Overweeg een reisverzekering met annuleringsvoorwaarden voor toekomstige reizen, al dekt deze niet altijd vertragingen door weer.