Strafhof vaardigt arrestatiebevelen uit tegen leiders Taliban

DEN HAAG (ANP/AFP/RTR) - De aanklagers van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag komen met arrestatiebevelen voor twee leiders van de Taliban. Ze worden verdacht van misdaden tegen de menselijkheid in verband met de grootschalige discriminatie van vrouwen en meisjes in het Afghanistan van de Taliban.

In een verklaring van de aanklagers van het ICC staat dat Talibanleider Haibatullah Akhundzada en de justitiechef van 'het Islamitische Emiraat Afghanistan', Abdul Hakim Haqqani, naar het zich laat aanzien verantwoordelijk zijn voor misdaden tegen de menselijkheid op het gebied van gender, vooral met betrekking tot vrouwen en meisjes.

Volgens hoofdaanklager Karim Khan hebben "Afghaanse vrouwen en meisjes, maar ook de lhbti-gemeenschap, te maken met een ongekende, gewetenloze en voortdurende vervolging door de Taliban. Onze actie (tegen de Talibanleiders) belicht dat de status van vrouwen en meisjes in Afghanistan onaanvaardbaar is". Khan zei dat hij met meer aanhoudingsbevelen tegen de Taliban wil komen. De rechters van het ICC moeten de twee arrestatiebevelen nog formaliseren, wat enige tijd kan duren.

Ergste misdaden

Het ICC is een organisatie van 125 aangesloten staten die belast is met de ergste misdaden. Het gaat om volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie. Het is geen organisatie van de Verenigde Naties, zoals bijvoorbeeld het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag. De grote mogendheden China, India, Rusland en de VS zijn niet aangesloten bij het ICC. Afghanistan is officieel sinds 2003 wel aangesloten. Dat was enkele jaren na de val van het eerste Talibanregime.

Dat schrikbewind duurde van 1996 tot de Amerikaanse invasie van 2001. De Taliban zijn voor het grootste deel Pashtun (Pathanen) uit het oosten en noorden van het land die een extremistische versie van de soennitische islam aanhangen. De Taliban kwamen in 2021 opnieuw aan de macht. Vrouwen hebben weinig rechten en bewegingsvrijheid. Ze worden uit het openbare leven geweerd.