Kijk uit voor een 'liptic': doe dit vooral níet bij droge lippen

Schrale lippen is een veelvoorkomend probleem in deze tijd van het jaar. Maar wat is de oorzaak eigenlijk? Veel mensen wijten het aan de kou, maar dermatoloog Bert van Bergen legt uit dat het vaak een andere oorsprong heeft. Bovendien waarschuwt hij voor de valkuilen bij het behandelen van droge lippen.

Volgens Van Bergen, dermatoloog bij het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, zijn schrale lippen niets meer dan een droge huid. “Het is gewoon huid die erg droog is”, vertelt hij aan het AD. Net zoals handen en benen kunnen uitdrogen, kan dit ook met de lippen gebeuren.

De oorzaak is vaak te vinden in de lage luchtvochtigheid, die ontstaat bij koud en schraal weer of binnenshuis door centrale verwarming. De droge lucht zorgt ervoor dat meer water uit de huid verdampt. Vooral de lippen, waar de balans tussen vocht en vet kwetsbaar is, zijn hier gevoelig voor.

De grootste fout: likken aan je lippen

Wat je absoluut niet moet doen bij schrale lippen, is ze likken. “Want water verdampt en daarmee onttrek je nog meer vet. Van je lippen aflikken, krijg je dus juist droge lippen”, waarschuwt Van Bergen.

Dit kan zelfs leiden tot een zogeheten ‘liktic’. “Die likken voortdurend aan hun lippen, vaak zonder dat ze het zelf in de gaten hebben”, zegt hij. Vooral bij kinderen ziet hij dit vaak gebeuren. Het constante bevochtigen kan eczeem veroorzaken op en rond de lippen, wat soms behandeld moet worden met hormoonzalf.

Vet is goed, maar met mate

Wat helpt wél? Een lippenbalsem. “Maar alleen als het nodig is en met mate”, adviseert Van Bergen. Drie tot vier keer per dag smeren is voldoende. Te veel balsem kan namelijk de huid verzwakken, vergelijkbaar met huid die lang in water heeft gelegen.

Daarnaast wijst hij op een ander risico van overmatig smeren: het ontwikkelen van een allergie voor bepaalde ingrediënten in lippenbalsems. Dit kan leiden tot rode, schilferige lippen. “Dat komt best vaak voor”, zegt de dermatoloog.

Lippenbalsem opeten

Een opvallend nadeel van lippenbalsems is dat je ze onbewust opeet. “Je eet die balsem uiteindelijk via je lippen gewoon op”, legt Van Bergen uit. Bij veelvuldig gebruik kan iemand in een week tijd een hele stick consumeren. Hoewel dit geen ramp is, is het ook niet gezond. Het verhoogt bovendien de kans op allergieën.

Droge lippen zijn op zichzelf geen probleem, net zoals droge handen dat niet zijn. Maar zodra er kloven ontstaan, kunnen er ontstekingen optreden, waarschuwt Van Bergen. Daarom is een beetje onderhoud met een balsem zeker niet verkeerd. Een simpele oplossing is ook om de luchtvochtigheid in huis te verbeteren. Zet bijvoorbeeld een bakje water op de verwarming of gebruik een luchtbevochtiger. Zo houd je je lippen soepel zonder te hoeven smeren – of likken.

Bron: AD