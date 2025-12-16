Strafzaak Raily B. geplaagd door onvrede over EBI-cameratoezicht

AMSTERDAM (ANP) - Ook de strafzaak tegen Raily B., verdacht van het leiden van een groep die een moordaanslag zou hebben voorbereid op Peter R. de Vries, heeft last van de problemen die advocaten hebben met de nieuwe toezichtsregels in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De zaak loopt daardoor mogelijk vertraging op.

Dat bleek dinsdag tijdens de derde inleidende zitting in de zaak. B. (39) werd in april aangehouden in zijn cel op Curaçao, waar hij een lange celstraf uitzat voor zijn rol in een dodelijke schietpartij.

B.'s advocaat Gerald Roethof behoort tot de groep raadslieden die bezoeken aan de EBI hebben opgeschort omdat zij hun cliënten niet vertrouwelijk kunnen spreken door verscherpt cameratoezicht. Roethof kan daardoor geen onderzoekswensen indienen, zei hij.

Overleg

Er is overleg gaande tussen de Nederlandse Orde van Advocaten en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Als dat tot resultaat leidt, krijgt Roethof nog een maand om die wensen in te dienen.

B. zou volgens het OM vanuit zijn cel een groep Antilliaanse criminelen hebben aangestuurd die bezig was met het plannen van een aanslag op De Vries. Vorige week veroordeelde het Amsterdamse gerechtshof in hoger beroep de uitvoerders van de moord op De Vries. De Antilliaanse verdachten in dat proces behoren volgens het hof niet tot die uitvoerders. De moordopdracht zou bij verschillende groepen zijn uitgezet. De Vries werd in juli 2021 vermoord.

Roethof verzocht tevergeefs om opheffing of schorsing van het voorarrest van B. De volgende inleidende zitting is op 11 maart. De rechtbank hoopt de zaak op 14 en 15 april inhoudelijk te behandelen. Of die planning wordt gehaald, hangt af van het moment waarop de raadsman met zijn onderzoekswensen kan komen.