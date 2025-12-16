ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Strafzaak Raily B. geplaagd door onvrede over EBI-cameratoezicht

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 18:00
anp161225179 1
AMSTERDAM (ANP) - Ook de strafzaak tegen Raily B., verdacht van het leiden van een groep die een moordaanslag zou hebben voorbereid op Peter R. de Vries, heeft last van de problemen die advocaten hebben met de nieuwe toezichtsregels in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De zaak loopt daardoor mogelijk vertraging op.
Dat bleek dinsdag tijdens de derde inleidende zitting in de zaak. B. (39) werd in april aangehouden in zijn cel op Curaçao, waar hij een lange celstraf uitzat voor zijn rol in een dodelijke schietpartij.
B.'s advocaat Gerald Roethof behoort tot de groep raadslieden die bezoeken aan de EBI hebben opgeschort omdat zij hun cliënten niet vertrouwelijk kunnen spreken door verscherpt cameratoezicht. Roethof kan daardoor geen onderzoekswensen indienen, zei hij.
Overleg
Er is overleg gaande tussen de Nederlandse Orde van Advocaten en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Als dat tot resultaat leidt, krijgt Roethof nog een maand om die wensen in te dienen.
B. zou volgens het OM vanuit zijn cel een groep Antilliaanse criminelen hebben aangestuurd die bezig was met het plannen van een aanslag op De Vries. Vorige week veroordeelde het Amsterdamse gerechtshof in hoger beroep de uitvoerders van de moord op De Vries. De Antilliaanse verdachten in dat proces behoren volgens het hof niet tot die uitvoerders. De moordopdracht zou bij verschillende groepen zijn uitgezet. De Vries werd in juli 2021 vermoord.
Roethof verzocht tevergeefs om opheffing of schorsing van het voorarrest van B. De volgende inleidende zitting is op 11 maart. De rechtbank hoopt de zaak op 14 en 15 april inhoudelijk te behandelen. Of die planning wordt gehaald, hangt af van het moment waarop de raadsman met zijn onderzoekswensen kan komen.
loading

POPULAIR NIEUWS

1600x900

Hoe oud kan een mens maximaal worden?

schermafbeelding 2023 10 28 om 064919

Flashback : Dilan Yesilgoz: Ik blijf maximaal acht jaar premier

adazdazdzadad

Op deze planeet raast de wind aan 100.000 kilometer per uur en regent het metaal

ANP-428090566

Waarom ADHD bij vrouwen zo lastig te herkennen is

anp151225196 1

Oekraïense aanval treft Russische duikboot, primeur in oorlog

ANP-542498360

Gesjoemel met labels van ecologische wasstrips: "ongelofelijk schandalig"

Loading