DEN HAAG (ANP) - De strafzaak tegen de Haagse politicus Richard de Mos is afgerond. Het Openbaar Ministerie gaat niet in cassatie, de uitspraak van het Haagse gerechtshof is daarmee definitief. Het hof sprak De Mos grotendeels vrij, hij kreeg alleen een voorwaardelijke geldboete van 2000 euro voor het doorspelen van vertrouwelijke informatie. Het OM verdacht de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag onder meer van corruptie en omkoping.