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Stroomproductie Servië geraakt door lage waterstand Donau

Samenleving
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 15:26
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BELGRADO (ANP/AFP) - De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van de extreme hitte. Volgens de Servische energieminister draaien de twee grootste waterkrachtcentrales van het land op veel lagere capaciteit.
Het gaat om de waterkrachtcentrales Djerdap I en Djerdap II. Die draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20 en 30 procent van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18 procent van de stroomproductie in Servië. In totaal is waterkracht goed voor bijna een derde van de stroomvoorziening in het land. De rest komt uit gewone energiecentrales.
Buurland Hongarije heeft ook problemen door de lage waterstand van de Donau. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen.
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