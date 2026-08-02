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Opnieuw Israëlische aanvallen op Gaza ondanks bestand

Samenleving
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 14:54
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GAZA-STAD (ANP/RTR) - Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver elf mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. Ook een dag eerder voerde Israël ondanks een bestand weer op grotere schaal aanvallen uit op het gebied.
De aanvallen vonden plaats in Deir el-Balah, Gaza-Stad en Khan Younis, aldus Al Jazeera. Volgens eerdere berichten zouden er minstens drie kinderen onder de doden zijn.
De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn zogenoemde Vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza.
Volgens Trump was Israël daar "heel blij" mee, maar de officiële Israëlische reactie blijft uit. Wel sprak de extremistische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir zich eerder uit tegen het plan en zondag zei ook minister van Energie Eli Cohen dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza. Volgens hem zal Hamas zich niet laten ontwapenen en moet Israël de controle over heel Gaza overnemen.
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