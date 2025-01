'Stroopwafel' opgenomen in beroemd Engels woordenboek

OXFORD (ANP) - De 'stroopwafel' is opgenomen in de Oxford English Dictionary (OED), een van de belangrijkste woordenboeken over de Engelse taal. "Een zoete snack bestaande uit twee kleine, zeer dunne, ronde wafels die op elkaar gestapeld zijn met siroop of karamelvulling", zo luidt de definitie. "Afkomstig uit en voornamelijk geassocieerd met Nederland."

De OED is een oud en beroemd woordenboek dat wordt uitgegeven door de Universiteit van Oxford. Met de nieuwste update zijn ruim vijfhonderd nieuwe woorden toegevoegd. Het gaat onder meer om allerlei termen die gangbaar zijn in de wereld van spellen en videogames. Daar zijn ook termen bij die in het Nederlands gebruikt worden, zoals 'NPC' (een personage dat de speler niet bedient) en 'cheat code' (cheatcode, een techniek om mee vals te spelen).

Er staan meerdere nieuwe culinaire termen in. Zo is 'SCOBY' toegevoegd, een belangrijk onderdeel van de populaire gefermenteerde thee kombucha.

Karamel

De stroopwafel kan het best warm gemaakt worden op een kop thee of koffie, vindt het woordenboek. De koek is tot ver over de Nederlandse landsgrenzen populair, "waaronder op de OED-burelen, moeten we bekennen".

Overigens lijken Nederlandse woordenboekmakers strenger te zijn in hun definitie van een stroopwafel dan de Britten. De Van Dale spreekt van een "wafel bestaande uit twee dunne koeken waartussen zich stroop bevindt", dus kennelijk geen karamel. De 'karamelstroopwafel' is in het Nederlands volgens de officiële Woordenlijst Nederlandse Taal zelfs een heel eigen woord.

Anders dan het Nederlands kent het Engels geen officiële spelling.