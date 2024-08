Studenten geneeskunde in Leiden krijgen colleges AI

LEIDEN (ANP) - Studenten geneeskunde in Leiden krijgen voortaan al in hun eerste jaar colleges in kunstmatige intelligentie (AI). Zo kunnen ze leren hoe ze die technologie later kunnen gebruiken wanneer ze arts zijn geworden.

Volgens het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is dit de eerste opleiding geneeskunde in Nederland waar AI en technologie een vast onderdeel van het lespakket vormen.

Volgens het academische ziekenhuis kan technologie artsen helpen, zodat zij zich kunnen concentreren op hun belangrijkste werk. "Denk bijvoorbeeld het automatisch samenvatten van gesprekken of voorspellen welke patiënten vanuit de Spoedeisende Hulp naar de Acute Opname gaan."