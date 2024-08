Bayer verdient minder met de verkoop van landbouwproducten

LEVERKUSEN (ANP) - Chemieconcern Bayer heeft in de eerste helft van dit jaar minder verdiend met zijn landbouwproducten, medicijnen en gezondheidsproducten voor consumenten. Vooral de verkoop van onkruidbestrijdingsmiddelen zonder het omstreden bestanddeel glyfosaat en schimmelbestrijdingsmiddelen viel flink lager uit.

Bayer heeft naar eigen zeggen veel meer middelen verkocht waarin wel glyfosaat zit. Die producten zijn volgens het concern ook goedkoper geworden. Glyfosaat wordt in verband gebracht met aandoeningen zoals parkinson en kanker en zit onder meer in onkruidverdelger Roundup. Bayer kreeg dit middel in handen nadat het zijn concurrent Monsanto had overgenomen.

In de eerste helft van dit jaar bracht de verkoop van alle producten 24,9 miljard euro op, 2,1 procent minder dan een jaar eerder. Toen kwam dit nog uit op 25,4 miljard euro.