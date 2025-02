Studenten willen wereldrecord roeien halen op station Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - Studenten gaan vanaf dinsdag tien dagen en zeven uur roeien op een roeimachine op station Eindhoven Centraal. Daarmee hopen ze het wereldrecord te behalen, laat de Eindhovense studentenroeivereniging Thêta zondag weten.

De roeimachine staat in een glazen huis op het station. Het vliegwiel van de ergometer mag niet stilvallen en de recordpoging moet worden opgenomen en gelivestreamd. Meer dan 150 leden van Thêta doen mee. De studenten willen daarmee geld inzamelen voor de Hartstichting. In 2021 overleed een wedstrijdroeier van de vereniging op 21-jarige leeftijd in haar slaap na een hartstilstand.

Het wereldrecord is momenteel in handen van St Peter's College Boat Club van de Universiteit van Oxford. Deze vereniging roeide tien dagen lang aan een stuk door. Als alles volgens het plan verloopt, begint de recordpoging van de Eindhovense studenten om 13.00 uur op dinsdag en eindigt om 20.00 uur op vrijdag. Ook 's nachts roeien de studenten door.

De Brabander Sander de Graaf opent de recordpoging. Hij won afgelopen zomer met de Holland Acht zilver op de Olympische Spelen in Parijs. Tijdens zijn studententijd in Eindhoven was hij lid van de studentenroeivereniging Thêta.