Consumentenprijzen China bereiken hoogste niveau in vijf maanden

BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG/AFP) - De consumentenprijzen in China zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in vijf maanden. Consumenten gaven meer geld uit vanwege de viering van het Chinese Nieuwjaar, dat dit jaar al op 29 januari begon. In die periode reizen doorgaans veel mensen naar hun familie en kopen meer voedsel.

De consumentenprijzen in China, een belangrijke graadmeter voor inflatie, stegen in januari met 0,5 procent vergeleken met januari vorig jaar, meldt het Chinese statistiekbureau. Economen gingen volgens persbureaus Bloomberg en Reuters in doorsnee uit van een stijging van 0,4 procent.

Afgelopen maand stegen de prijzen van goederen die in verband worden gebracht met het Chinese Nieuwjaar volgens het statistiekbureau. Zo stegen de prijzen van varkensvlees met 13,8 procent en die van verse groenten met 2,4 procent.

Importheffing VS

In december namen de consumentenprijzen nog met 0,1 procent toe. Het land kampt al langere tijd met zwakkere consumentenbestedingen, wat drukt op de groei van de Chinese economie. Ook heeft de op een na grootste economie van de wereld last van een vastgoedcrisis en sterk oplopende schulden van lokale overheden.

De consumentenuitgaven in China worden scherp in de gaten gehouden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft deze maand hogere importheffingen van 10 procent opgelegd voor producten uit China. Daarop kondigde het Aziatische land tegenmaatregelen aan, zoals een importheffing van 15 procent op alle kolen en aardgas (lng) die vanuit de Verenigde Staten naar het land komen.