Studie: vaker postcovidklachten bij kinderen na tweede infectie

CHICAGO (ANP) - Kinderen en jongeren die in de laatste fase van de coronapandemie twee keer het coronavirus opliepen, hebben daar volgens een groot Amerikaans onderzoek meer dan dubbel zo vaak langdurige klachten aan overgehouden als kinderen die één keer besmet raakten. Onderzoekers van het kinderziekenhuis in Chicago melden dat in The Lancet Infectious Diseases.

De wetenschappers baseren zich op gegevens van ruim 465.000 jonge Amerikanen, die besmet raakten tussen januari 2022 en oktober 2023. In die periode was de omikronvariant van het virus al dominant. Omdat mensen daar over het algemeen minder ziek van werden en het aantal ziekenhuisopnames meeviel, besloten veel landen destijds hun coronamaatregelen af te bouwen.

Volgens de studie kreeg na een eerste infectie iets minder dan één op de duizend kinderen en jongeren postcovidklachten. Na een tweede infectie ging dat cijfer richting één op de vijfhonderd. Dat verhoogde risico was over de gehele linie te zien, ongeacht factoren als leeftijd, afkomst en hoe ziek iemand in eerste instantie was. Ook het risico op diverse zeldzame neveneffecten bleek hoger na een tweede besmetting. Het gaat dan bijvoorbeeld om myocarditis (ontsteking van de hartspier) en tromboseklachten. Waardoor dat komt, wordt uit de studie niet duidelijk.

Ook onder gevaccineerden die desondanks het virus opliepen, werd het verhoogde risico gezien. Toch benadrukken de onderzoekers dat dit de beste manier blijft om de kans op infectie - en daarmee op langdurige klachten - te voorkomen. Ze pleiten daarom voor het verhogen van de vaccinatiegraad onder kinderen.

In Nederland worden coronavaccins alleen aangeboden aan kinderen die door medische oorzaken een hoger risico op ernstige ziekte lopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ernstige hart- of longziekte, of problemen met hun immuunsysteem.