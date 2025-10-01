Houthi's eisen verantwoordelijkheid aanval Nederlands schip op

SANAA (ANP) - De Jemenitische Houthi's zaten achter de aanval op vrachtschip Minervagracht, dat onder Nederlandse vlag vaart, maandag. Dat heeft een militaire woordvoerder van de beweging bevestigd.

Het schip werd aangevallen in de Golf van Aden bij Jemen. Volgens de woordvoerder zetten de Houthi's een kruisraket in bij de aanval.

De 19-koppige bemanning van het schip werd na de aanval door een reddingshelikopter van boord gehaald. Twee personen raakten gewond bij de aanval. De Nederlandse rederij Spliethoff liet eerder weten dat er geen Nederlanders aan boord van de Minervagracht waren. De bemanning van het schip, dat flink beschadigd raakte bij de aanval, bestond uit Russen, Oekraïners, Filipijnen en Sri Lankanen.