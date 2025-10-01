ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Houthi's eisen verantwoordelijkheid aanval Nederlands schip op

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 00:24
anp011025001 1
SANAA (ANP) - De Jemenitische Houthi's zaten achter de aanval op vrachtschip Minervagracht, dat onder Nederlandse vlag vaart, maandag. Dat heeft een militaire woordvoerder van de beweging bevestigd.
Het schip werd aangevallen in de Golf van Aden bij Jemen. Volgens de woordvoerder zetten de Houthi's een kruisraket in bij de aanval.
De 19-koppige bemanning van het schip werd na de aanval door een reddingshelikopter van boord gehaald. Twee personen raakten gewond bij de aanval. De Nederlandse rederij Spliethoff liet eerder weten dat er geen Nederlanders aan boord van de Minervagracht waren. De bemanning van het schip, dat flink beschadigd raakte bij de aanval, bestond uit Russen, Oekraïners, Filipijnen en Sri Lankanen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

ANP-536609365

'Als VVD niet bij eerste vier zit, wordt Yesilgöz niet uitgenodigd voor RTL-debat'

shutterstock_1936404661

Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

Loading