Supermarkten bezorgen niet in omgeving NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Supermarktketens bezorgen in de dagen rond de NAVO-top geen boodschappen in de omgeving van het World Forum in Den Haag. De bezorgers van Jumbo komen van maandag tot en met donderdag ook niet in Noordwijk, Scheveningen en Wassenaar vanwege de verwachte verkeersoverlast door de afsluiting van de A44.

De supermarktketen heeft klanten geïnformeerd en meer capaciteit beschikbaar gesteld in de dagen voor en na de top. Ook is er extra inzet op de planning en bezorging met het oog op de verwachte vertragingen en verstoringen in andere delen van Den Haag.

Albert Heijn heeft klanten in de postcodegebieden waar de NAVO-top is, laten weten dat er van vrijdag tot en met woensdag geen boodschappen aan huis kunnen worden bezorgd.

Onlinesupermarkt Picnic zet de komende dagen extra mensen en voertuigen in, vooral in het weekend. Klanten zijn op de hoogte dat er niet wordt bezorgd in het afgesloten gebied rondom het World Forum. "Voor andere gebieden verwachten we dat het gaat lukken", zegt een woordvoerder.