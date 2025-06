Poetin wil praten met Bondskanselier Merz: 'Als hij belt, neem ik op'

De Russische president Vladimir Poetin heeft zich bereid verklaard tot een gesprek met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. "Als Merz belt en wil praten, dan staat Rusland altijd open voor contact", zei Poetin woensdag in Sint-Petersburg tegen persbureau DPA. Toch betwijfelt Poetin naar eigen zeggen of Duitsland kan bemiddelen tussen Moskou en Oekraïne.

Poetin zei dat Duitsland niet neutraal is in de Oekraïne-oorlog en dat hij het land daarom niet als bemiddelaar in het conflict ziet. Berlijn levert tanks aan Oekraïne en is daardoor betrokken bij de gevechtshandelingen, aldus Poetin. Hij waarschuwde daarnaast dat Duitsland zich dieper in het conflict mengt als het Taurus-kruisraketten levert. Deze langeafstandswapens kunnen doelen in Rusland treffen. Voor zover bekend heeft Duitsland nog geen langeafstandswapens geleverd aan Oekraïne, in tegenstelling tot de Britten en Amerikanen.

Poetin deed zijn eerste publieke uitlating over Merz sinds diens verkiezing in mei tijdens een avondlijke ontmoeting met de grote internationale persbureaus in Sint-Petersburg. Hoewel de bondskanselier nog geen contact met de Russische president heeft gehad, heeft hij hem meermaals opgeroepen tot een wapenstilstand. Volgens Poetin zijn de betrekkingen tussen Duitsland en Rusland op een historisch dieptepunt.