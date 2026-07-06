Supertyfoon Bavi treft VS-eiland Rota: wekenlang onbewoonbaar

ROTA (ANP) - Supertyfoon Bavi heeft "grote schade" aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Dat hebben de autoriteiten maandag bekendgemaakt, waarbij ze spraken van "heftige winden" en "overstromingen".

De Amerikaanse weerdienst (NWS) had gewaarschuwd voor "catastrofale schade" en "een levensgevaarlijke situatie". Er zijn windsnelheden van 290 kilometer per uur geregistreerd.

"We houden stand. We hebben hier momenteel te maken met hevige wind en overstromingen", aldus Lou Rosario, woordvoerster van het stadhuis van Rota. "Sommige mensen melden nu al grote schade."

Rota telt ongeveer 1500 inwoners en is onderdeel van het Amerikaans overzees gebied in de Stille Oceaan.

Het grootste deel van Rota "zal wekenlang, of zelfs langer, onbewoonbaar zijn", aldus de weerdienst. "Veel woningen die niet van beton zijn gebouwd en niet verstevigd zijn, zullen worden verwoest, waarbij daken volledig zullen worden vernield en muren zullen instorten." De dienst verwacht golven tot bijna 11 meter hoog.