Excuses om hinderende cameraman tijdens 5000 meter in Parijs

PARIJS (ANP/RTR) - Olympic Broadcasting Services (OBS), de organisatie die verantwoordelijk is voor alle liveregistraties van de Spelen in Parijs, heeft excuses aangeboden voor een cameraman die hinder veroorzaakte. De man liep tijdens een serie van de 5000 meter de sporters in de weg. Tijdens de race op woensdag betrad hij de atletiekbaan.

De cameraman merkte niet op dat de atleten hem van achteren naderden. Zij moesten hem ontwijken om een botsing te voorkomen. In een verklaring biedt OBS excuses aan bij World Athletics en de organisatie van de Spelen. "Het team zal extra zorgvuldig zijn en maatregelen treffen om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt", aldus OBS.

Een bekend incident waarbij het wel misging, was met Usain Bolt in 2015. Toen werd hij bij de WK in Peking aangereden door een man op een segway, nadat hij de wereldtitel op de 200 meter sprint had gewonnen.