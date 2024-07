Surinaamse Saamaka-marrons: regering, respecteer onze rechten

PARAMARIBO (ANP) - De regering moet de rechten van de Saamaka-marrons in het Surinaamse binnenland respecteren en verdere aantasting van hun leef- en woongebied voorkomen. Ook moet zij de houtkap in het gebied van deze groep laten stopzetten, eist de Vereniging van Saamaka Gemeenschappen (VSG) in een petitie. Tientallen bewoners van het gebied ondernamen de urenlange boot- en busreis naar de hoofdstad Paramaribo om de eisen kracht bij te zetten.

De petitie verwijst naar een vonnis van het Inter-Amerikaanse mensenrechtenhof. Dat veroordeelde Paramaribo al in 2007 tot stopzetting van houtkap en mijnbouw in het gebied van de Saamaka en tot erkenning van de gemeenschappelijke grondrechten. Ook moesten de grenzen van het gebied worden afgebakend. Het vonnis is tot nu toe niet uitgevoerd. De Saamaka zijn nakomelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen die tijdens de slavernij met gevaar voor hun leven de plantages verlieten om een bestaan op te bouwen in het Surinaamse oerwoud.

"De Saamaka worden steeds weer geconfronteerd met het schenden van hun rechten en de vernietiging van het bos die in rap tempo is toegenomen", staat in de petitie die door 4500 mensen is ondertekend. Er is al 376 hectare bos gekapt, en mede door een weg die de bosbouwers hebben aangelegd is een voorheen ongerept gebied blootgesteld aan mijnbouw, houtkap en stroperij, stellen zij.

Petitie

De petitie is overhandigd aan een medewerkster van president Chan Santokhi en aan parlementsvoorzitter Marinus Bee. Woensdagmiddag lokale tijd bespreken zij de behandeling van de wet die de grondrechten van inheemsen en marrons moet veiligstellen. De conceptwet ligt al een jaar bij de regering die, na kritiek van het parlement, wijzigingen zou aanbrengen. Bee zegt dat hij ernaar streeft om de wet nog vóór de verkiezingen in mei 2025 te behandelen en laten goedkeuren, om daarmee een verkiezingsbelofte in te lossen.

Parlementsvoorzitter Bee is lid van de partij van vicepresident Ronnie Brunswijk. Toch zei hij tegen het ANP de wetswijziging te kunnen afdwingen. "Ik haal het uit de partijpolitieke sfeer. We hebben een verantwoordelijkheid en ik denk dat we dienovereenkomstig moeten handelen." De VSG eist ondertussen via de rechter de naleving van het vonnis uit 2007 en stopzetting van de houtkap en mijnbouw in het gebied.