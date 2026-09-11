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Suriname en Venezuela versterken relatie tijdens bezoek Rodríguez

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 17:37
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PARAMARIBO (ANP) - Caracas en Paramaribo halen de vriendschapsbanden aan en gaan nauwer samenwerken. Tijdens een staatsbezoek van waarnemend president Delcy Rodríguez van Venezuela aan Suriname zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak van onder meer onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Dat maakten de Surinaamse president Jennifer Simons en haar Venezolaanse ambtsgenoot vrijdag bekend in Paramaribo.
Rodríguez bezoekt Suriname op uitnodiging van Simons. Met enkele ministers arriveerde zij donderdagavond lokale tijd in Suriname. Op verzoek van Caracas werd hun komst pas kort daarvoor aangekondigd door Paramaribo, volgens minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken was dat om veiligheidsredenen. Er waren zeker vijftig personen uit Caracas vooruit gereisd naar de Surinaamse hoofdstad.
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