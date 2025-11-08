Syrië voert operaties uit tegen Islamitische Staat

DAMASCUS (ANP/RTR) - Syrië heeft een landelijke operatie tegen cellen van Islamitische Staat uitgevoerd. Die actie komt vlak voor het bezoek van interim-president Ahmed al-Sharaa aan de Amerikaanse president Donald Trump. Zij gaan vermoedelijk afspraken maken over de aanpak van IS.

Volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er 71 mensen opgepakt bij 61 huiszoekingen. Ook zijn explosieven en wapens in beslag genomen.

Al-Sharaa gaat maandag op bezoek in het Witte Huis. In aanloop daarnaartoe haalden de Verenigde Staten de Syrische interim-president vrijdag van de terreurlijst. Daar stond Al-Sharaa op, omdat hij in het verleden leiding gaf aan een jihadistische beweging.

Internationale isolatie

Sinds Al-Sharaa vorig jaar de dictator Bashar al-Assad verdreef, probeert hij zichzelf en zijn land uit internationale isolatie te halen. Hij wil ook de banden met de Amerikanen aanhalen.

Bronnen melden donderdag dat de VS voorbereidingen treffen om militairen naar Syrië te sturen als deel van een veiligheidspact.