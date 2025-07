Syrië zegt opnieuw troepen naar druzenstad Suweyda te sturen

DAMASCUS (ANP/RTR) - Syrische troepen bereiden zich toch weer voor om ingezet te worden in de Zuid-Syrische stad Suweyda. Ze moeten daar een einde maken aan gevechten tussen druzen en bedoeïenen, zegt een woordvoerder van het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken.

De gevechten tussen druzen en bedoeïenen laaiden afgelopen weekend op. Syrische regeringstroepen werden ingezet om een einde aan de gevechten te maken, maar bleken soms aan de kant van de bedoeïenen mee te vechten. Israël viel de Syrische troepen vervolgens aan, volgens de regering om de druzen te beschermen. Daarop trokken de Syriërs zich terug.

De druzen zijn een religieuze minderheidsgroep in Syrië, maar vormen de meerderheid in Suweyda. Ook in Israël wonen druzen. De regering van Benjamin Netanyahu heeft eerder ook gezegd geen Syrische troepenopbouw nabij de grens met Israël te willen.

Volgens het in Engeland gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten kwamen bij de gevechten sinds zondag 594 mensen om.