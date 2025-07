AEX-index licht omhoog na nieuwe records op Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is vrijdag licht hoger geopend. Beleggers putten moed uit de nieuwe recordstanden op Wall Street, maar deden het verder rustig aan na het stevige koersherstel een dag eerder. Naast de aanhoudende stroom bedrijfsresultaten houden beleggers de ontwikkelingen rond het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump in de gaten. Belangrijke handelspartners van de VS, waaronder de EU, hebben nog tot 1 augustus de tijd om een deal te sluiten en hoge importheffingen te voorkomen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 917,07 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 922,11 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

Donderdag klom de AEX 1,4 procent. Op weekbasis koerst de index af op een verlies van ongeveer 0,5 procent. Het Damrak stond deze week vooral in het teken van de groeiwaarschuwing van chipmachinemaker ASML. Die zorgde woensdag voor een koersval van het aandeel ASML en een fors verlies voor de AEX.