Syrisch leger bombardeert Koerdische wijken in Aleppo

ALEPPO (ANP/AFP) - Het Syrische leger is begonnen met het bombarderen van Koerdische wijken in Aleppo. De regering had die gebieden eerder op de ochtend al tot 'militaire zones' verklaard, waarna duizenden burgers de wijken verlieten.

Dinsdag braken gevechten uit tussen Koerdische troepen en het regeringsleger. Beide kanten beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen met het geweld.

De twee partijen spraken in maart af om het Koerdische gedeelte van het land te integreren in het nieuwe Syrië van Ahmed al-Sharaa, na de val van dictator Bashar al-Assad. Ook de Koerdische SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten) zou opgaan in het Syrische leger. Maar die integratie heeft nog niet plaatsgevonden.

In Aleppo hebben tijdens de Syrische burgeroorlog jarenlang zware gevechten plaatsgevonden tussen de troepen van Assad en oppositiegroepen. Assad kreeg de stad in 2016 definitief onder controle, maar in 2024 werd die binnen twee dagen veroverd door de beweging van Al-Sharaa.