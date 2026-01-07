ECONOMIE
Eindhoven Airport waarschuwt ook voor vluchtuitval door sneeuw

door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 13:42
EINDHOVEN (ANP) - Eindhoven Airport waarschuwt reizigers nu ook voor annuleringen en eventuele vertragingen als gevolg van de winterse weersomstandigheden. Voor de rest van de dag is een maximum ingesteld van vier binnenkomende vluchten per uur. Het aantal annuleringen is nog op twee handen te tellen, maar dit aantal kan volgens een woordvoerder nog oplopen.
De ingreep is nodig zodat er voldoende tijd is om telkens de baan sneeuwvrij te houden. In totaal stonden er woensdag ongeveer tachtig vluchten op de planning in Eindhoven.
Door het winterweer worden de laatste dagen telkens honderden vluchten geschrapt op Schiphol. Maar op Eindhoven Airport bleef grote hinder van het winterweer tot nu toe uit.
Eerder op woensdag zijn er op Rotterdam The Hague Airport ook al meerdere vluchten geschrapt om de winterse weersomstandigheden.
