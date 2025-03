Syrische druzen op eerste bedevaart naar Israël sinds 1948

TIBERIAS (ANP/AFP) - Syrische druzen hebben voor het eerst sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 een pelgrimstocht ondernomen naar Israël. Circa zestig geestelijken van de druzengemeenschap brengen een bezoek aan de tombe van Nabi Shuayb, die zij als profeet beschouwen. De tombe in het noorden van Israël is de heiligste plaats voor druzen. Ze bezoeken ook de druzenleider in Israël, Mowafaq Tarif.

De druzengemeenschap bestaat uit 600.000 mensen in het Midden-Oosten. Ze is ontstaan in de middeleeuwen als een mystieke stroming van de sjiitische islam. De meesten wonen in Syrië, de door Israël bezette Golanhoogte, Israël en Libanon. In Syrië vormen de druzen 3 procent van de bevolking en zij wonen vooral in de zuidelijke provincie al-Suwayda.