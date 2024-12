Syrische Koerden eisen stopzetting gevechten in het land

RAQQA/KOBANI (ANP/AFP) - De Syrische Koerden hebben opgeroepen tot een einde aan alle militaire operaties in Syrië. Dan kan volgens een verklaring van de Koerden begonnen worden met "een allesomvattende constructieve nationale dialoog". De militair door de VS gesteunde Syrische Koerden vechten in het noordoosten tegen groepen rebellen die onderdeel zijn van het door Turkije gesteunde Vrije Syrische Leger.

Syrische Koerden beschuldigen Turkije ervan de strijd aan te wakkeren. Ze zeggen ook dat Turkije via het Vrije Syrische Leger voormalige terroristen van Islamitische Staat steunt die onder een andere vlag in Syrië vechten. Zo zou de stad Kobani worden bedreigd. Kobani ligt aan de Turkse grens en is de Koerdische naam voor de plaats Ayn al-Arab. In 2014 werd er hevig gevochten tussen Koerdische strijders en strijders van Islamitische Staat die toen grote delen van Syrië in handen kregen.