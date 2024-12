Waterschappen zien noodzaak extra investering dijkversterking

DEN HAAG (ANP) - De Unie van Waterschappen (UvW) zegt dat het noodzakelijk is om 2,5 miljard euro extra te investeren in dijkversterkingsprojecten die tussen 2030 en 2036 worden uitgevoerd. De 21 waterschappen willen daar de helft van betalen, terwijl de overige 1,25 miljard door de regering moet worden gefinancierd.

De waterschappen en de rijksoverheid zitten samen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin is vastgelegd dat alle kosten gedeeld worden tussen de waterschappen en de regering.

De UvW benadrukt het belang van financiële zekerheid, aangezien de waterschappen de bijna twintig projecten in 2025 moeten starten om ze vanaf 2030 te kunnen uitvoeren. "Het gaat om megaprojecten in drukbebouwde gebieden", aldus een woordvoerder van de unie. "We hopen dat het in de voorjaarsnota 2025 wordt meegenomen door de regering."