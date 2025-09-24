Ministerie VS stort klimaatmiljarden terug in schatkist

NEW YORK (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Energie stort 13 miljard dollar die was bedoeld voor klimaatsubsidies terug in de schatkist. Dat zei minister Chris Wright tegen de pers in New York. Het zou om miljarden gaan die onder de vorige president Joe Biden waren toegezegd voor subsidies voor bijvoorbeeld windmolens, zonne-energie, batterijen en elektrische auto's.

Het was niet direct duidelijk welke fondsen precies worden geschrapt. Het ministerie gaf nog geen verdere details.

President Donald Trump keerde zich sinds zijn aantreden tegen projecten voor hernieuwbare energie. In plaats daarvan wil hij dat de VS fors meer fossiele brandstoffen produceren. Wright stelt dat het schrappen van groene subsidies voor een betaalbare en zekere energietoevoer zorgt.

Dinsdag benadrukte Trump op een VN-top nogmaals zijn klimaatscepsis. Hij bestempelde klimaatverandering als "de grootste zwendel" ter wereld, ondanks de brede wetenschappelijke consensus over de opwarming van de aarde.