Syrische media: Koerdische troepen vernietigen bruggen

ALEPPO (ANP/AFP) - Syrische staatsmedia zeggen dat de door Koerden geleide SDF twee belangrijke bruggen over de rivier de Eufraat heeft vernietigd, in de noordelijke regio Raqqa. Syrische regeringstroepen rukken sinds kort op in het noorden van het land en controleren nu gebieden die meer dan een decennium in Koerdische handen waren.

"De SDF-organisatie heeft de nieuwe Alrashid-brug in de stad Raqqa tot ontploffing gebracht", bericht persbureau SANA. Eerder meldde het dat Koerdische strijders een andere brug die naar de stad Raqqa leidt hadden opgeblazen.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) veroverden tijdens de burgeroorlog delen van het noorden en noordoosten van Syrië. Zij trekken door de gevechten van de afgelopen dagen in oostelijke richting.

Het regeringsleger verdreef de SDF vorige week uit Aleppo en nam daarna een gebied ten oosten van de stad in. Volgens staatsmedia heeft het leger nu ook de controle over Tabqa, circa 55 kilometer ten westen van Raqqa.