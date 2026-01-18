Zverev bereikt na haperende start tweede ronde Australian Open

MELBOURNE (ANP) - De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft na een aarzelende start de tweede ronde bereikt van de Australian Open. De nummer 3 van de wereld rekende in vier sets af met de Canadees Gabriel Diallo: 6-7 (1) 6-1 6-4 6-2.

De 28-jarige Zverev is in Melbourne begonnen aan zijn veertigste grandslamtoernooi. Hij wacht nog altijd op zijn eerste eindzege. Vorig jaar stond hij in de finale van de Australian Open, maar verloor in drie sets van de Italiaan Jannik Sinner.

Zverev moest hard werken om de 24-jarige Diallo te bedwingen. De Duitser kwam in de eerste set met 5-2 achter, maar vocht terug en haalde er nog een tiebreak uit. Die won de Canadees. Daarna verhoogde Zverev zijn niveau en won hij de volgende drie sets redelijk overtuigend.

"Een getalenteerde jongen, krachtig", roemde Zverev zijn tegenstander na afloop. "In het begin speelde ik niet goed, ik gaf hem te veel kansen en was te defensief. Maar ik ben tevreden over hoe ik de tweede, derde en vierde set speelde, want ik vond dat een behoorlijk hoog niveau voor mij."