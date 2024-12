DAMASCUS (ANP/RTR) - De Syrische premier Mohammed Jalali zegt dat hij contact heeft gehad met de leider van de opstandelingen in zijn land, Abu Mohammed al Jolani. Ze bespraken de overgangsperiode, zegt hij in een interview met nieuwszender Al Arabiya. Jalali pleitte in dat interview ook voor vrije verkiezingen zodat Syriërs hun eigen leider kunnen kiezen na de val van het Assad-regime.