Tarwewijk: 5 doden, 5 gewonden, misschien vermisten

Ook in de nacht van zaterdag op zondag is de zoektocht naar slachtoffers doorgegaan in de wrakstukken van vijf ontplofte en ingestorte woningen in Den Haag. Vannacht zijn geen slachtoffers gevonden, zodat er nog steeds 5 doden zijn en 5 gewonden.

Brandweermensen zochten 's nachts met rieken door het puin om te controleren of er nog slachtoffers onder liggen. Daarna gooide een graafmachine de brokstukken op een grote hoop.

Pathologen in beschermende kleding en een officier van dienst van de recherche kijken toe.

Daarbij werden ook enkele persoonlijke bezittingen geborgen, zoals een knuffelbeer, een tas en papieren, zag een verslaggever van het ANP.

De politie kan nog niets zeggen over naar hoeveel mensen nog wordt gezocht, meldt Omroep West. "Misschien is er niemand meer onder het puin, maar het kan ook zijn dat we nog wel iemand vinden", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio over de nacht.

De oorzaak van de explosies en daaropvolgende brand is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar een auto die kort na de explosie hard wegreed van de rampplek. De lokale vrijwilligersorganisatie Lichtpuntjes van Mariahoeve heeft tot nu toe meer dan 50.000 euro opgehaald voor de slachtoffers.