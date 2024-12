Syrische rebellen komen onder gezag ministerie van Defensie

DAMASCUS (ANP/RTR) - De nieuwe machthebber in Syrië, Ahmed al-Sharaa, heeft een overeenkomst bereikt met rebellenleiders om alle rebellengroepen op te heffen. De voormalige rebellen moeten dan worden ondergebracht bij het ministerie van Defensie. Dat staat in een verklaring van het nieuwe Syrische gezag.

Al-Sharaa, voorheen bekend als Abu Mohammed al-Jolani, leidde zelf als rebellenleider een offensief waarmee begin deze maand een eind werd gemaakt aan het regime van president Bashar al-Assad. Hij kondigde al aan dat hij van plan was om alle gewapende groepen in Syrië tot één leger te maken. Ook wil hij dat alle wapens in het land onder controle van de staat komen.

Syrië kent talloze rebellengroeperingen. Al-Sharaa staat voor de taak om botsingen tussen de groepen te voorkomen.