Handhaving op de lange baan geschoven; Wet DBA blijft hoofdpijndossier

Strenge controles op de Wet DBA, bedoeld om schijnzelfstandigheid bij zzp’ers aan te pakken, zijn wederom uitgesteld. Pas vanaf 2025 gaat de Belastingdienst strenger handhaven, en boetes voor overtreders blijven voorlopig uit. Een opluchting voor vele bedrijven en zzp'ers, maar werkgeversvereniging AWVN ziet vooral nadelen. “Het schept de indruk dat naleving niet dringend is.”

De Wet DBA bestaat al sinds 2016, maar van uitvoering is het nooit gekomen. Jannes van der Velde van de AWVN benadrukt dat het tijd is om door te pakken. “Nu er eindelijk meer duidelijkheid is, vinden wij het terecht dat er gehandhaafd kan worden. Bedrijven moeten hun beleid blijven aanpassen om aan de wet te voldoen, ondanks het uitstel van boetes”, zegt hij tegen BNR.

Zijn boodschap is helder: blijf als werkgever niet stilzitten. Het idee dat je regels kunt negeren omdat er toch geen sancties volgen, is volgens Van der Velde een illusie.

Angst voor zzp-loze arbeidsmarkt

Een andere zorg van de AWVN is dat bedrijven de verkeerde conclusies trekken. “Werkgevers kunnen doorschieten uit angst voor naheffingen of boetes en besluiten helemaal geen zzp’ers meer in te huren. Dat zou zonde zijn, want zzp’ers zijn van groot belang voor de Nederlandse economie”, legt Van der Velde uit.

Hij pleit voor een middenweg: ja, schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt, maar het mag niet zo ver gaan dat de positie van legitieme, waardevolle zzp’ers wordt ondermijnd. Zonder hen wordt de arbeidsmarkt alleen maar armer, zo waarschuwt hij.

Roep om duidelijkheid

Wat werkgevers en zzp’ers nodig hebben, is simpel: helderheid. “Onvoorspelbaarheid en inconsistentie helpen niemand”, stelt Van der Velde. Zijn oproep aan de overheid: stel duidelijke regels op en voer ze strak uit. Dat voorkomt dat bedrijven en zelfstandigen in onzekerheid blijven ronddobberen.

De AWVN ziet de tijd dringen. Van der Velde sluit af met een duidelijke waarschuwing: “Help voorkomen dat we eindigen met een arbeidsmarkt zonder zzp’ers. Dat wil niemand.”

