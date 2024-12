De teller loopt hard op: softwarebedrijf AFAS doneert ruim 390.000 euro aan Serious Request

De actie Serious Request van radiozender NPO 3FM gaat als een tierelier dit jaar. De teller stond maandagavond al op 7,7 miljoen euro; geld dat rechtstreeks naar Metakids gaat, een organisatie die zich inzet voor kinderen met metabole ziektes. En Softwarebedrijf AFAS doet nu ook een flinke duit in het zakje.

AFAS heeft vanochtend ruim 390.000 euro gedoneerd aan Serious Request. De organisatie zamelde geld in met een 24 uur durende sportmarathon. Uiteindelijk werd meer dan 195.000 euro gedoneerd aan de sportende medewerkers. De medewerkers wisselden elkaar 24 uur lang af op sporten als boksen, zaalvoetbal, padel en fietsen. AFAS besloot vervolgens het bedrag te verdubbelen, naar ruim 390.000 euro.

Dj's Wijnand Speelman, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen worden dinsdagavond bevrijd uit het Glazen Huis in Zwolle. Ze zijn hard op weg om het recordbedrag uit 2014 van € 12.380.438 te verbreken. Vanavond zullen we horen wat de (voorlopige) eindstand is geworden.