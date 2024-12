Syrische rebellen rukken op in door Koerden gecontroleerde zone

MANBIJ (ANP/AFP) - Syrische rebellen die de steun krijgen van Turkije hebben de controle veroverd in gebieden bij de stad Manbij, in het noorden van Syrië. De stad stond tot voor kort onder controle van de Koerden. Dat meldt het in Engeland gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert op een eigen netwerk van bronnen.

Bij de gevechten zouden aan beide kanten in totaal zeker 26 doden zijn gevallen. Volgens het Observatorium wordt er nog altijd hevig gevochten in het centrum van Manbij. De bevolking zou op de vlucht zijn geslagen richting Aleppo. Vorige week veroverden de rebellen ook al de Koerdische enclave Tal Rifaat.

Turkije beschouwt de Koerdische strijders in Syrië (SDF) als bondgenoten van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). De PKK werd eind jaren zeventig opgericht als een marxistisch-leninistische partij met Koerdisch nationalisme als voornaamste streven. De beweging nam in de jaren tachtig ook de wapens op en geldt in meerdere landen als terroristische organisatie.

De SDF krijgt steun van de Verenigde Staten. Zo staan in het noorden van Syrië twee NAVO-lidstaten, de VS en Turkije, zonder zelf de wapens op te nemen tegenover elkaar.