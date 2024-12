SCHIPHOL (ANP) - De treinen van en naar Schiphol gaan weer rijden. ProRail meldt wel dat het treinverkeer "over twee sporen beperkt" wordt hervat. Eerder was helemaal geen treinverkeer mogelijk omdat meerdere mensen over het spoor liepen door de Schipholtunnel.

De spoorwegbeheerder ging er onderzoek doen, maar de lopende mensen zijn nog niet gevonden. Reizigers wordt aangeraden om naar de reisplanner te kijken.