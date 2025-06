Syrische veiligheidsdienst pakt neef van Assad op

DAMASCUS (ANP/RTR) - De Syrische veiligheidsdienst heeft volgens het nationale persbureau SANA Wassim al-Assad gearresteerd, een neef van de voormalige machthebber Bashar al-Assad. De VS zetten hem in 2023 op de sanctielijst als leider van een paramilitaire groepering die het regime van zijn oom steunde, en wegens drugshandel.

Assad werd in december ten val gebracht door islamitische verzetsstrijders en vluchtte naar Moskou. Veel familieleden en kompanen zochten eveneens hun heil in het buitenland of doken onder. De nieuwe Syrische regering heeft zich ten doel gesteld medeplichtigen aan de jarenlange repressie in Syrië op te sporen en te berechten. Wassim al-Assad was een van de gezochten.