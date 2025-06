Middagdeel Ringfestival begonnen, bezoekers mogen extra water mee

AMSTERDAM (ANP) - Het middagprogramma van het Festival op de Ring in Amsterdam is na 15.00 uur begonnen. Een woordvoerder van de organisatie laat weten dat de uitstroom van de bezoekers van het ochtenddeel soepel is verlopen en de rijen "beheersbaar" waren. In verband met het warme weer mogen bezoekers van het middagprogramma per persoon 1 liter extra water meenemen naar het festivalterrein. In totaal gaat het om 2 liter per persoon.

De organisatie kijkt terug op een "gezellig druk" ochtendprogramma. Bij populaire podia, zoals dat van Kris Kross Amsterdam bij de S106, was het bij vlagen druk. Op die momenten werden bezoekers via de op- en afrit om het podium heengeleid, aldus de woordvoerder.

Bij drie van de 344 waterpunten op het festivalterrein ontstond eerder op de dag een storing. Volgens de organisatie is die storing inmiddels verholpen.