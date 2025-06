Van de Zandschulp strandt in kwalificaties grastoernooi Mallorca

SANTA PONÇA (ANP) - Botic van de Zandschulp is bij zijn rentree op gras gestrand in de kwalificaties van het ATP-toernooi van Mallorca. De 29-jarige tennisser verloor in drie sets van de Amerikaan Nishesh Basavareddy: 6-4 6-7 (5) 7-5.

Voor Van de Zandschulp was het de eerste wedstrijd na zijn uitschakeling in de eerste ronde van Roland Garros. Daarna meldde de nummer 91 van de wereldranglijst zich met een bovenarmblessure af voor het Libéma Open in Rosmalen. Ook nam hij na ruim een jaar afscheid van zijn coach Peter Lucassen.

Tegen de 20-jarige Basavareddy werkte Van de Zandschulp in de derde set vier matchpoints weg op 5-4. Twee games later benutte de Amerikaanse nummer 102 van de wereldranglijst zijn vijfde matchpoint wel.