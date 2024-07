SCHIPHOL (ANP) - De systemen op Schiphol worden weer opgestart. Een wereldwijde computerstoring heeft ook grote impact op vluchten van en naar de luchthaven. "Samen met luchtvaartmaatschappijen werken we hard om alle reizigers zo snel mogelijk op de plek van hun bestemming te krijgen. We raden reizigers aan om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij en hun actuele vluchtinformatie in de gaten te houden", schrijft Schiphol in een verklaring.