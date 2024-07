Honderden bevrijd bij bestorming gevangenis Bangladesh

DHAKA (ANP/AFP/RTR) - Bij een bestorming van een gevangenis in Bangladesh zijn honderden mensen bevrijd. Protesterende studenten stichtten ook brand bij de gevangenis, zegt de politie tegen persbureau AFP.

Het precieze aantal ontvluchte mensen is onduidelijk, maar de politie schat dat het er honderden zijn. De regering heeft bevestigd dat een gevangenenuitbraak heeft plaatsgevonden. De afgelopen dagen waren juist veel demonstranten en oppositieleiders opgesloten.

De bestorming volgt op een week van steeds verder escalerende studentenprotesten in Bangladesh. De demonstranten zijn boos over de herinvoering van een quotasysteem dat bepaalde groepen voorrang geeft bij banen in de publieke sector. De protesten liepen al meerdere keren uit op gewelddadige confrontaties met de politie. Zeker vijftig mensen zijn omgekomen.

Donderdag staken de demonstranten ook al het gebouw van de staatstelevisie in brand. De regering heeft alle scholen en universiteiten voorlopig gesloten en ook is vrijwel alle toegang tot internet geblokkeerd.