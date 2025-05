Sywert van Lienden en Staat in hoger beroep in mondkapjeszaak

AMSTERDAM (ANP) - Sywert van Lienden en zijn compagnons hebben hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank in de zaak over de mondkapjesdeal. Dit zegt de advocaat van Van Lienden. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stapt naar het hof, meldt een woordvoerder van staatssecretaris Vincent Karremans.

De rechtbank Amsterdam besloot in februari dat Van Lienden en zijn zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme de miljoenenwinst die ze maakten met de verkoop van mondkapjes moeten terugbetalen aan de Stichting Hulptroepen Alliantie. De Staat heeft geen recht op de winst van de mondkapjesdeal, oordeelde de rechtbank. De rechtbank stelde dat het bij het ministerie van VWS bekend was dat de deal werd gesloten met een commerciële bv van het drietal. De partijen hadden drie maanden de tijd om in beroep te gaan.

Van Lienden had vooraf publiekelijk aangegeven zonder winstoogmerk te werken.