Opening Spelen Los Angeles 2028 in historisch Coliseum

LOS ANGELES (ANP/RTR) - De openings- en sluitingsceremonie van de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles vinden plaats in het historische Memorial Coliseum, meldt de organisatie. Het Coliseum diende ook al als locatie bij de twee vorige Spelen in Los Angeles, in 1932 en 1984. Het is het eerste stadion waar tijdens drie Olympische Spelen evenementen worden gehouden. De openingsceremonie van LA28 is op 14 juli, het sluitingsfestijn op 30 juli.

Voor de Paralympische Spelen is het SoFi Stadium in Inglewood aangewezen voor de openingsceremonie op 15 augustus. De sluiting voor de paralympiërs is weer in het Coliseum, dat een capaciteit heeft van 75.000 toeschouwers.

"De locaties die zijn geselecteerd voor de openings- en sluitingsceremonie van 2028 zullen de rijke sportgeschiedenis en baanbrekende toekomst van Los Angeles benadrukken en het beste van LA op het wereldtoneel laten zien", aldus Casey Wasserman, voorzitter van het organisatiecomité.