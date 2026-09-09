Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor snelwegblokkade XR

UTRECHT (ANP) - Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) zijn woensdag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken voor het versperren van de snelweg op 25 april in Utrecht.

Volgens de rechtbank is hierdoor gevaar ontstaan voor andere weggebruikers. "Het blokkeren van een snelweg is ontoelaatbaar", oordeelde de politierechter. "Ook als dit plaatsvindt in het kader van een demonstratie, ongeacht het doel van de demonstratie."

De activisten uit Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Tilburg, Almelo en IJsselstein zetten drie auto's dwars op de hoofdrijbaan van de A12 en drie op een afrit vanaf de A2, zodat activisten in de berm de snelweg konden betreden. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden en een alternatieve locatie aangeboden.

Het Openbaar Ministerie had eerder 120 uur werkstraf geëist en voorwaardelijke celstraffen van een maand.