VUGHT (ANP) - In het omvangrijke liquidatieproces Marengo staat maandag de situatie rondom de verdediging van hoofdverdachte Ridouan Taghi op de agenda. De zitting van het gerechtshof Amsterdam is in de nieuwe rechtszaal op het terrein van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught. Taghi is bij de zitting aanwezig.

De Marengo-hoofdverdachte zit wederom zonder juridische bijstand in de strafzaak sinds de arrestatie van zijn advocaat Vito Shukrula in april.